IGRY 2021. Juwenalia Politechniki Śląskiej. W tym roku bez barwnego korowodu. Będą natomiast transmisje online

Politechnika Śląska w Gliwicach apeluje o wsparcie. Potrzebne części do produkcji ozonatorów lub środki na ich zakup

Ozonatory pozwalające na szybką i skuteczną dezynfekcję pomieszczeń, które opracowała Politechnika Śląska, cieszą się wzięciem, ale uczelni brakuje środków finansowych na zakup części do ich budowy. Naukowcy przekazali już 30 takich urządzeń placówkom medycznym. - Ze względu na to, że epidemia bardzo się nasila, otrzymujemy zapytania od wielu służb o kolejne. Dlatego zwracam się do wszystkich osób z otoczenia społeczno-gospodarczego, przyjaciół Politechniki Śląskiej i wszystkich, którzy do tej pory z nami współpracowali lub chcą rozpocząć współpracę, z prośbą o pomoc i wsparcie - apeluje prof. Anna Timofiejczuk, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego uczelni.