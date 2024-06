Igry 2024 wystartowały w Gliwicach! Barwny korowód studentów ruszył w miasto. Zobaczcie ZDJĘCIA Katarzyna Stacherczak

Studenci przejęli władzę w Gliwach! Będą nim rządzić do soboty, 8 czerwca. Pomogą im w tym między innymi: Flame, Lej mi pół, Bez pokory, Wilki i Organek. Juwenalia oficjalnie rozpoczęły się już w poniedziałek, 3 czerwca, ale najwięcej atrakcji przewidziano właśnie na koniec tygodnia. W czwartek, 6 czerwca, nastąpiło tradycyjne, symboliczne przekazanie studenckiej braci kluczy do miasta, a następnie barwny korowód ruszył w świat. Co istotne, Igry to jedne z nielicznych juwenaliów w Polsce, w których udział jest bezpłatny!