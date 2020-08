IKEA. Najciekawsze nowości katalogu 2020. te produkty w ofercie sklepów IKEA będą hitem. Sprawdź, co nowego można tu kupić i w jakiej cenie

Najciekawsze nowości w ofercie sklepu IKEA w Katowicach. Połowa sierpnia to wysyp nowości w IKEA.Naliczyliśmy w katowickim sklepie IKEA ponad 150 samych nowych mebli (czasami są to zmienione albo zmodyfikowane meble znanych już serii), i znacznie więcej nowych artykułów wyposażenia wnętrz. Oferta IKEA jest bardzo szeroka, więc nowości znajdziemy praktycznie na każdym dziale sklepu, od kanap przez łóżka, łazienki, meble do salonu, kuchnie czy pokój dziecięcy.Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

W sklepach IKEA tradycyjnie już w sierpniu zaczynają się pojawiać nowości, czyli meble i artykuły wyposażenia wnętrz, które szwedzka sieć salonów meblowych proponuje na nowy sezon. A ten zaczyna się w IKEA wraz z pojawieniem się nowego katalogu. Wybraliśmy się do sklepu IKEA, by zobaczyć jakie nowości można tam już kupić. Zobaczcie najciekawsze nowości IKEA na sezon 2020/2021.

Wraz z premierą nowego katalogu IKEA w sklepach tej szwedzkiej sieci pojawia się coraz więcej nowości. A że premiera katalogu odbywa się zwykle w połowie sierpnia (w tym roku 12 sierpnia - to już 25. edycja katalogu!), jeszcze przed pierwszym dzwonkiem szkolnym w sklepach IKEA można już kupić nowe produkty - meble czy artykuły wyposażenia wnętrz.

My naliczyliśmy w katowickim sklepie IKEA ponad 150 samych nowych mebli (czasami są to zmienione albo zmodyfikowane meble znanych już serii), i znacznie więcej nowych artykułów wyposażenia wnętrz. Oferta IKEA jest bardzo szeroka, więc nowości znajdziemy praktycznie na każdym dziale sklepu, od kanap przez łóżka, łazienki, meble do salonu, kuchnie czy pokój dziecięcy. ZOBACZCIE NOWOŚCI IKEA

A propos pokojów dziecięcych, to IKEA poszła w sezonie 2020/2021 w dinozaury, co pewnie ucieszy tych rodziców, którzy mają w domu małych paleontologów. Jest sporo nowości z dinozaurami - maskotki, pościele, dywany, ręczniki kąpielowe. Można mieć cały pokój w dinozaurach. To kolekcja JÄTTELIK.

W zagospodarowaniu przestrzeni pomogą nam sprytne, modułowe meble ENHET, które wprowadzą ład zarówno do kuchni, jak i łazienki. Jest to sprytne rozwiązanie do przechowywania, które zostało zaprojektowane z myślą o dopasowaniu do każdej przestrzeni. Mogą służyć jako systemy zamknięte oraz otwarte. Inną nowością jest rozkładany model stołu RÖNNINGE. Wykonany z brzozy, w skandynawskim stylu, nie tylko ładnie wygląda, ale również przetrwa wiele lat. Dzięki temu, że stół łatwo się rozkłada, zawsze będziemy mieć wystarczająco dużo miejsca na wszystkie aktywności.

Krótsze jesienne dni to również okazja, żeby wprowadzić do domu klimatyczne, ciepłe oświetlenie. Pomoże nam w tym lampa wisząca VINDKAST. Ta biała, piękna kula przypomina kształtem unoszącą się chmurę lub puszysty pompon, dzięki czemu nada przytulności pomieszczeniu i wprowadzi wyjątkowy nastrój. Została wykonana w 100% z poliestru pochodzącego z recyklingu. Jest bardzo miękka oraz przyjemna w dotyku więc dobrze sprawdzi się w salonie czy sypialni.

Premiery to również nieszablonowe dodatki. Zestaw ceramicznych pingwinków LÄTTSÅLD może pełnić podwójną funkcję. To ty decydujesz czy będą akurat karafką na mleko do porannej kawy, czy uroczym wazonem na kwiaty. Kiedy ich nie używasz, wystarczy schować mniejszego pingwinka do większego i gotowe!

Sierpień to również czas wyjątkowych premier i nowości. Limitowana kolekcja SAMMANKOPPLA pochodzi prosto z Bangkoku. To niedrogie, wielofunkcyjne przedmioty stworzone z wykorzystaniem surowców z recyklingu. Stylistyka pełna odważnych wzorów, inspirowanych ulicznym stylem Bangkoku, stworzona została z myślą o wszystkich młodych duchem! Jest idealnym rozwiązaniem dla małych miejskich przestrzeni. Kolekcja jest wynikiem współpracy z tajskimi projektantami mody Greyhound Original, a w jej skład wchodzi m.in. dywan, trójkątna poduszka, torby, oświetlenie LED w kształcie butelek oraz pokrowiec na krzesło. W sierpniu, wraz z premierą nowych produktów, odbywa się też w sklepach IKEA wyprzedaż starszych rzeczy. Można znaleźć ciekawe okazje.

Obecnie, w związku z zagrożeniem koronawirusem, IKEA wprowadziła wiele zmian w funkcjonowaniu sklepu: nieczynna jest sala zabaw dla dzieci Smalandia - obecnie jest tam stanowisko krawcowej,

nieczynna jest kawiarnia na dziale Biuro,

nieczynny jest bar z sokami i koktajlami w dolnej sali sprzedaży,

nieczynny jest plac zabaw dla dzieci w restauracji,

spore zmiany w restauracji IKEA - wejście z jednej strony, wyjście z drugiej; trzeba czekać na wskazanie stolika, kawę i herbatę robią pracownicy restauracji, sztućce podają pracownicy restauracji

