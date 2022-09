Industriada 2022 w Zabrzu. Warsztaty, potańcówka, zwiedzanie, pokaz maszyny wyciągowej, koncerty. Każdy znajdzie coś dla siebie

Sztolnia Królowa Luiza

Oprócz podziemnego spływu z przewodnikiem wydarzenia na sztolni podzielono na strefę Carnall oraz Park 12c. Przygotowano wiele atrakcji dla dzieci oraz warsztatów. Pojawią się sportowcy z Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze. Sztolnia przygotowała m.in. warsztaty fotograficzne (skupione na portretowaniu), warsztaty sklejania modeli, warsztaty plastyczne, gry i zabawy dla dzieci i dorosłych (w tym te znane ze śląskiego podwórka), strefę relaksu i „wycieczkę zakładową”. Pod okiem profesjonalistów będzie można również szlifować swoje umiejętności gry w piłkę nożną. Od 19.30 zaplanowano koncerty, a od 21.00 zespół The Gatners będzie przygrywał w czasie potańcówki.

Kopalnia Guido

— 320 metrów pod ziemią, wprowadzimy turystów w górniczy świat, wprawimy w ruch kombajny i przewieziemy naszych gości podwieszaną kolejką, żeby na koniec móc się udać na prawdziwy fajrant do najniżej położonego pubu w całej Europie! - informuje Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

W kopalni Guido tego dnia możemy zarezerwować zwiedzanie z przewodnikiem. Poznamy pracę górników oraz elementy pozakopalnianej codzienności – skubanie pierza, heklowanie etc.

Szyb Maciej

Przy Szybie Maciej czeka nas wiele wydarzeń muzycznych. O 12.00 usłyszymy trębacza na wieży widokowej. Pojawi się również akordeonista. To jednak przystawka do popołudniowych oraz wieczornych koncertów. O 15.00 zagra Orkiestra Załogowej Kopalni „Makoszowy”, a o 17.00 Silesian Jazz Daughters. Do wspomnień z przeszłości możemy wrócić podczas… warsztatów bączkarskich. Zobaczymy także śląskie jakle w nowoczesnych odsłonach. Hitem wydarzenia będzie uruchomienie o 13.30 i 16.00 zabytkowej maszyny wyciągowej.