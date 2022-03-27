Iнформаційна війна росії проти цілого світу. Wojna informacyjna prowadzona przez rosję

ЗМІ часто збільшують інформаційну асиметрію в суспільстві, що можна спостерігати в основному в сфері новин. Дезінформація є цілеспрямованою і навмисною, пов'язаною з прагненням заплутати людей і ввести їх в оману. Поширення неправдивих відомостей в суспільстві включає в себе намір змусити громадян будь-якої держави повірити в недостовірну інформацію і прийняти невірні рішення. Дезінформація - це метод, який політично впливові групи використовують, щоб вплинути на громадську думку через ЗМІ. Таким чином, засоби масової інформації, володіючи асиметричною інформаційною перевагою, в будь-який момент можуть ввести в оману громадськість, дезінформуючи її, якщо в цьому є необхідність. Отже, влада може генерувати реальність, представляючи інформацію у вигідному для неї світлі. Повний контроль над ЗМІ дає можливість формувати громадську думку в своїх інтересах. Таким чином, політичні, економічні інститути можуть всіляко маніпулювати суспільством за допомогою ЗМІ. Дезінформовані, необізнані в певних сферах і питаннях люди мають ризик здійснення несприятливого відбору інформації. Таким чином, засоби масової інформації можуть змінювати соціальну реальність і трансформувати її. Замість виявлення реальності, ЗМІ в більшості випадків приховують її.