Iнформаційна війна росії проти цілого світу. Wojna informacyjna prowadzona przez rosję

ЗМІ часто збільшують інформаційну асиметрію в суспільстві, що можна спостерігати в основному в сфері новин. Дезінформація є цілеспрямованою і навмисною, пов'язаною з прагненням заплутати людей і ввести їх в оману. Поширення неправдивих відомостей в суспільстві включає в себе намір змусити громадян будь-якої держави повірити в недостовірну інформацію і прийняти невірні рішення. Дезінформація - це метод, який політично впливові групи використовують, щоб вплинути на громадську думку через ЗМІ. Таким чином, засоби масової інформації, володіючи асиметричною інформаційною перевагою, в будь-який момент можуть ввести в оману громадськість, дезінформуючи її, якщо в цьому є необхідність. Отже, влада може генерувати реальність, представляючи інформацію у вигідному для неї світлі. Повний контроль над ЗМІ дає можливість формувати громадську думку в своїх інтересах. Таким чином, політичні, економічні інститути можуть всіляко маніпулювати суспільством за допомогою ЗМІ. Дезінформовані, необізнані в певних сферах і питаннях люди мають ризик здійснення несприятливого відбору інформації. Таким чином, засоби масової інформації можуть змінювати соціальну реальність і трансформувати її. Замість виявлення реальності, ЗМІ в більшості випадків приховують її.
Дезінформація є одним із засобів ІВ РФ проти України. Це збиває з пантелику супротивника. Це дозволяє Росії заперечувати, що її сили присутні в Україні, тому що її бойові операції приховані під активною пропагандистською кампанією. Також, Росія забезпечила потужним дипломатичним прикриттям своїх військових і замаскувала свою зовнішньополітичну діяльність, тим самим зберігаючи для себе свободу дій.
Wojna informacyjna jest jednym z najważniejszych elementów pełnoskalowej wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską. Absolutna kontrola mediów po stronie rosyjskiej doprowadza do zaburzenia świadomości obywateli państwa. Tylko myślenie krytyczne oraz analiza uzyskanych informacji może doprowadzić do pzebudzenia świadomości oraz gotowości do działań ze strony rosjan.
Solomiia Mykytsei
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