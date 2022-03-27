Iнформаційна війна росії проти цілого світу. Wojna informacyjna prowadzona przez rosję

Solomiia Mykytsei
Iнформаційна політика України.
Iнформаційна політика України. Fot:Офіс Президента України
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Необхідно також відзначити роль ЗМІ у веденні інформаційно- психологічних кампаній, які надають пропагандистський вплив на інтелектуальний та емоційний аспекти життя суспільства. Засоби масової інформації є головним засобом інформаційних воєн. Вони застосовують асиметричну інформацію (дезінформацію) в якості одного із способів впливу на населення. Це поняття отримано в результаті досліджень взаємин між інформацією та економікою експертами Гюльшах Башлар і Кетрін Тернер. У статті «Вплив засобів масової інформації на реконструкцію соціальної реальності за допомогою асиметричної інформації» Гюльшах Башлар пише, що концепція дезінформації - це концепція, розроблена в області економіки та інформаційних відносин. У багатьох сферах життя інформація є асиметричною. Коли одна зі сторін володіє їй в більшій кількості, ніж інша, відбувається обмін асиметричною інформацією між ними.

ЗМІ часто збільшують інформаційну асиметрію в суспільстві, що можна спостерігати в основному в сфері новин. Дезінформація є цілеспрямованою і навмисною, пов'язаною з прагненням заплутати людей і ввести їх в оману. Поширення неправдивих відомостей в суспільстві включає в себе намір змусити громадян будь-якої держави повірити в недостовірну інформацію і прийняти невірні рішення. Дезінформація - це метод, який політично впливові групи використовують, щоб вплинути на громадську думку через ЗМІ. Таким чином, засоби масової інформації, володіючи асиметричною інформаційною перевагою, в будь-який момент можуть ввести в оману громадськість, дезінформуючи її, якщо в цьому є необхідність. Отже, влада може генерувати реальність, представляючи інформацію у вигідному для неї світлі. Повний контроль над ЗМІ дає можливість формувати громадську думку в своїх інтересах. Таким чином, політичні, економічні інститути можуть всіляко маніпулювати суспільством за допомогою ЗМІ. Дезінформовані, необізнані в певних сферах і питаннях люди мають ризик здійснення несприятливого відбору інформації. Таким чином, засоби масової інформації можуть змінювати соціальну реальність і трансформувати її. Замість виявлення реальності, ЗМІ в більшості випадків приховують її.

Дезінформація є одним із засобів ІВ РФ проти України. Це збиває з пантелику супротивника. Це дозволяє Росії заперечувати, що її сили присутні в Україні, тому що її бойові операції приховані під активною пропагандистською кампанією. Також, Росія забезпечила потужним дипломатичним прикриттям своїх військових і замаскувала свою зовнішньополітичну діяльність, тим самим зберігаючи для себе свободу дій.

Wojna informacyjna jest jednym z najważniejszych elementów pełnoskalowej wojny prowadzonej przez Federację Rosyjską. Absolutna kontrola mediów po stronie rosyjskiej doprowadza do zaburzenia świadomości obywateli państwa. Tylko myślenie krytyczne oraz analiza uzyskanych informacji może doprowadzić do pzebudzenia świadomości oraz gotowości do działań ze strony rosjan.

Solomiia Mykytsei
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