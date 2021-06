Internauci w emocjach, ale bez litości. Najlepsze memy po meczu Polska - Szwecja

Polscy internauci nie mają litości oceniając mecz ze Szwecją, w którym porażka zakończyła udział Biało-Czerwonych w Euro 2020. Nadzieja rozbudzona po spotkaniu z Hiszpanią trwała tylko dzięki Robertowi Lewandowskiemu. Kapitan kadry ze wszystkich sił próbował ją podtrzymać, ale Skandynawowie ograli nas w pełni zasłużenie, wygrywając przy okazji grupę.

Kadra Paulo Sousy wraca do kraju i resztę mistrzowskich zmagań będzie oglądać przed telewizorami. To kolejna klęska reprezentacji Polski na turnieju tej rangi, która potwierdza, że ćwierćfinał z 2016 roku był chlubnym, ale wypadkiem przy pracy. Co gorsza, Portugalczyk w roli selekcjonera ma na koncie tylko jedno zwycięstwo - z Andorą i tylko w tamtym spotkaniu prowadzona przez niego drużyna nie straciła gola.

Nic więc dziwnego, że kibice nie mają litości oceniając występ Polaków na tym niezwykłym pod wieloma względami turnieju...