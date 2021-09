Izera przyjechała do Jaworzna. Dwa samochody elektryczne prezentują się mieszkańcom Olga Krzyżyk

Dwa samochody Izera stały sie atrakcją w Jaworznie. Mieszkańcy tłumnie odwiedzają rynek i oglądają, jak wyglądaja auta elektryczne, które mają być tutaj budowane. Lucyna Nenow Zobacz galerię (26 zdjęć)

Budowa fabryki samochodów elektrycznych ma powstać na 118 hektarowej działce w Jaworznie. Zanim jednak ruszyła sama budowa fabryki to do Jaworzna przyjechała pierwsza izera. Dwa samochody elektryczne - biały i czerwony - zaparkowałyna Rynku w Jaworznie. We wtorek 7 września w Jaworznie odbyło się spotkania władz miasta, przedstawicieli Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.