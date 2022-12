Jadłodzielnie w Śląskiem? Nie wiesz co zrobić z jedzeniem po świętach? Są jadłodzielnie. Gdzie się znajdują w naszym województwie? Mateusz Czajka

W województwie śląskim jest coraz więcej jadłodzielni. Ludzie chcą się dzielić tym, czego mają w nadmiarze i sami nie wykorzystają. Pamiętać jednak trzeba, aby (mówiąc bardzo bezpośrednio) dzielić się pożywieniem, a nie odpadkami. „Powinny to być rzeczy, które sami byśmy zjedli – to najlepsze określenie zasady, co możemy dawać do środka” - tłumaczy Adam Klacka wiceprezes jednej z fundacji, która zajmuje się jadłodzielniami.