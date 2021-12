Jak nie przytyć w święta i zachować dobre samopoczucie? Radzi Agnieszka Rynkiewicz, dietetyczka kliniczna

Trudno oprzeć się pokusie i ograniczać się, kiedy stół ugina się od smakołyków. Jak korzystać z dobrodziejstw świątecznego stołu - bez szkody dla samopoczucia i sylwetki? Radzi Agnieszka Rynkiewicz, dietetyczka kliniczna z Gliwic. I na wstępie zaznacza, by w świątecznych planach uwzględnić ruch na świeżym powietrzu. Podaje także przepisy na "odchudzone" świąteczne potrawy.

Zacznijmy nie tyle od wieczerzy, co od samego wigilijnego dnia. Jest tradycja, żeby w Wigilię pościć cały dzień, aż do kolacji, ale specjaliści tego absolutnie nie polecają.

- Nie zaleca się nie jeść cały dzień, bo będzie to skutkowało tym, że w czasie wieczerzy objemy się ponad miarę - mówi Agnieszka Rynkiewicz. - Jeśli chcemy być w zgodzie z tradycją i ograniczyć posiłki, to zjedzmy w ciągu dnia małą przekąskę - żeby nie dopuścić do wahania cukru - ale także po to, żeby nie gotować na głodnego - bo będzie się podjadać cały czas - przestrzega dietetyczka. - A najlepiej zjeść tego dnia, zanim siądziemy do wieczerzy, jeden porządny posiłek niż kilka przekąsek, które nie dadzą nam sytości a dostarcza nadprogramowych kalorii.