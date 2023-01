Jakub Kiwior i Claudia Kowalczyk to para jak z obrazka. On jest piłkarzem Arsenalu, ona twerkuje. Zakochani wyglądają razem cudownie!

Jakub Kiwior - reprezentant polski, został nowym zawodnikiem Arsenalu! Został oficjalnie przedstawiony przez klub. Kim jest piłkarz, o którym głośno w ostatnich dniach? Urodził się 15 lut 2000 roku w Tychach, gdzie rozpoczął również swoją piłkarską karierę w drużynie Chrzciciel Tychy, a następnie dołączył do nowo powstałego zespołu Grom Tychy. W 2012 został przeniesiony do juniorów GKS Tychy. Do reprezentacji Polski został powołany w 2022 roku.

Wszystkie oczy skierowane na Jakuba Kiwiora

Wraz z potwierdzeniem informacji o transferze do Arsenalu FC zarówno media krajowe jak i zagraniczne skierowały uwagę na piłkarza. Jednak nie tylko on wywołał sensację. Jego partnerka - Claudia Kowalczyk, korzystająca z pseudonimu Claudia Redheaded zachwyciła portale sportowe i plotkarskie. Kim jest nowa WAGs? Ukończyła ona Śląską Wyższą Szkołę Medyczną na kierunku dietetyka oraz zajmuje się tańcem, a dokładnie... Twerkingiem. Na swoim koncie ma już sukcesy, takie jak Queen of GermanyTwerkCompetition’17 czy Demi finalist of European TwerkChampions’18.