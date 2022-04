Jan Urban do kibiców Górnika Zabrze: Musimy się wszyscy szanować

Górnik Zabrze przegrał trzeci mecz z rzędu i czwarty z ostatnich pięciu, zdobywając w tym czasie tylko jeden punkt. Kibice tego zespołu nie ukrywają już swojego rozczarowania i dali my wyraz donośnymi gwizdami po poniedziałkowym spotkaniu z Lechią Gdańsk (1:3).

- Rozumiem frustrację kibiców, bo mogą się czuć zawiedzeni. Widzą, że zespół gra, jest w stanie wygrać praktycznie z każdym. Ostatnio natomiast dzieje się zupełnie inaczej - przyznał po spotkaniu trener Jan Urban. - Komentarze po naszych meczach są podobne do siebie: że mamy swoje szanse, których nie potrafimy wykorzystać...

Szkoleniowiec Górnika apeluje jednak do fanów o powstrzymanie krytyki skierowanej do poszczególnych, zwłaszcza młodych, zawodników.

- Musimy się szanować wszyscy. Mam na myśli to, że możemy wspierać Lukasa Podolskiego, oczywiście to znakomity piłkarz, ale wspierajmy też naszych młodych, myślę tu o Piotrku Krawczyku - stwierdził Urban. - Często porównywałem kibiców Górnika z kibicami Athletic Bilbao, gdzie rzeczywiście to jest rodzina. Kibice Górnika zawsze podkreślają „Trójkolorową rodzinę" i musimy się najnormalniej w świecie wspierać, bo będziemy mieli lepsze i gorsze momenty, taka jest piłka. Niech kibice mnie zostawią to, czy jeden czy drugi gagatek nie biega, nie walczy, nie daje z siebie wszystkiego na boisku. To ja się nim zajmę. Wydaje mi się, że dzisiaj tak nie jest. Wszyscy starają się, robią co mogą, ale to jest w wielu momentach za mało. Jedną kwestią jest szczęście, a inną umiejętności. W niektórych momentach nam ich brakuje. Zapewniam kibiców, że zrobimy wszystko, by być jak najwyżej w tabeli, bo takie mamy ambicje.