Jan Urban: W Górniku Zabrze nie udało się zastąpić Jesusa Jimeneza

Górnik Zabrze w ostatnich czterech meczach zdobył tylko jeden punkt. W dodatku stracił w nich aż dziesięć goli. Ostatnie zwycięstwo drużyna Jana Urbana odniosła 6 marca, wtedy też udało się jej zachować czyste konto (3:0 z Cracovią).

- Naszym problemem jest brak skuteczności i płacimy za to bardzo wysoką cenę. Mamy aż za dużo sytuacji, żeby mieć taką kiepską serię wyników- ocenia trener Jan Urban. - W polskiej ekstraklasie jest tak, że zespół, który pierwszy strzela gola ma duże szanse na zwycięstwo w całym meczu, albo przynajmniej na uniknięcie porażki. My gramy ofensywnie, co daje przeciwnikom okazje do kontrowania, ale w pierwszej rundzie też tak było, też traciliśmy bramki, za to strzelaliśmy je zdecydowanie częściej.

Ciężar strzelania goli wziął na siebie Łukasz Podolski, zawodzą natomiast nominalni napastnicy.