Jan Urban: W szatni Górnika Zabrze nie widzę lidera

Rozmowa z Janem Urbanem, trenerem Górnika Zabrze

Jak pan ocenia sparing z Banikiem Ostrawa?

Był bardzo fajny. Pierwsza połowa mi się podobała, a w drugiej wiedzieliśmy już wcześniej, że zrobimy zmiany. Chcieliśmy zobaczyć niektórych młodych chłopaków. Na jej początku wydawało mi się, że nas trochę "zatkało", potem było trochę lepiej. Banik był lepszy, ale na takie straty bramek nie możemy sobie pozwalać, bo w lidze wszyscy będą nas za to karać. W sparingach nie ma jednak jednej rzeczy - odpowiedzialności i stresu, więc miarodajne oceny dadzą nam dopiero mecze o punktu.

Można było jednak odnieść wrażenie, że błędy w obronie były kontynuacją tego, co oglądaliśmy w poprzedniej rundzie.

Nie do końca mieliśmy możliwości, by te błędy niwelować. Szymański jest kontuzjowany, Gryszkiewicz też, Janicki przyszedł nieprzygotowany. Jak sądzicie, dlaczego grał Kubica? Bo Janicki nie wytrzymałby w życiu nawet połówki meczu... Nie mieliśmy dużo czasu, by spokojnie pracować i trenować linię obrony, która jest najważniejsza. No i bramkarz doszedł w ostatniej chwili, chociaż mówiliśmy dużo wcześniej, że do tych młodych chłopaków potrzebujemy kogoś doświadczonego. Przydałby się nam jeszcze napastnik, który dobrze gra głową, bo takiego nie mamy i zamiast wrzutek musimy szukać podań dołem.