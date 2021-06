Jaś z Jaworzna jest małym bohaterem. Uratował życie swojej mamie. Odznaczyła go para prezydencka

Niedługo miną dwa lata odkąd mały Jaś uratował życie swojej mamy w Jaworznie. Para prezydencka - Andrzej i Agata Duda - zaprosiła młodych Polaków do wspólnej zabawy, przypominając o ważnych zasadach bezpieczeństwa. W ramach „Bezpiecznych wakacji z Parą Prezydencką” w pałacowych ogrodach gościły dzieci z całej Polski. Prezydent Andrzej Duda wyróżnił dzieci, które wezwały służby, by ratować innym życie. Wśród nich był Jaś z Jaworzna.

Do zdarzenia doszło 20 września 2019 roku. Jaś miał wtedy 5 lat. Jego mama zemdlała. Chłopiec chciał zadzwonić pod 112, gdy nagle zadzwoniła ciocia. Chłopiec dokładnie opisał jej, co się stało. Kobieta wezwała pomoc. Pierwsza do mieszkania dotarła policja. Drzwi otworzył im 5-latek, co zaskoczyło policjantów.