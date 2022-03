Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle 0:3 ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU Pomarańczowi oddalili się od finału

Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle 0:3. Zaksa bliżej finału

Przed szansą na utorowanie sobie drogi do pierwszego w historii finału Ligi Mistrzów stanęli siatkarze Jastrzębskiego Węgla. W półfinale rozgrywek dla najlepszych zespołów w Europie jastrzębianie mierzyli się z dobrze znaną sobie Grupą Azoty Zaksą Kędzierzyn-Koźle.

Polski półfinał był kolejnym meczem obu drużyn, które oprócz starć ligowych mierzyły się już w tym sezonie ze sobą w rywalizacjach o Puchar i Superpuchar Polski. Ponieważ zwycięstwo przechodziło z rąk do rąk wskazanie faworyta było bardzo karkołomne.

- Znamy klasę rywali. My pokonaliśmy ich w Superpucharze, a oni nas w Pucharze Polski. Ale teraz mierzymy się w kolejnych rozgrywkach - mówił przed meczem kapitan Jastrzębskiego Węgla, Benjamin Toniutti, były zawodnik... drużyny z Kędzierzyna.

Zdaniem zawodników mistrza Polski do wygranej konieczna była gra taka, jak w starcia z Lube Civitanova, które jastrzębianie z kwitkiem odprawili w meczach ćwierćfinałowych. - Musimy grać zespołowo, nie popełniać błędów, tak jak zrobiliśmy to w meczach z Lube. Zobaczymy czy to wystarczy, czy trzeba będzie grać jeszcze lepiej - zaznaczał Jan Hadrava, atakujący Pomarańczowych.