Jastrzębski Węgiel - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 ZDJĘCIA KIBICÓW I MECZU Mistrz pokonał wicemistrza

Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3. Mistrz lepszy od wicemistrza

Po piorunującym początku sezonu, w którym siatkarze Jastrzębskiego Węgla nie dali się ograć w jedenastu ligowych meczach z rzędu, ekipę trenera Marcelo Mendeza dopadł kryzys. Na trzy ostatnie spotkania w PlusLidze, drużyna Pomarańczowych wygrała zaledwie jedno.

Sprawiło to, że jastrzębianie nie tylko stracili wypracowaną w ligowej tabeli przewagę, ale też nie przylepiano im z marszu łatki faworyta kolejnych pojedynków. Tak było również w meczu z Grupą Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. W tym spotkaniu większe szanse dawano nawet drużynie przyjezdnym.

Ta nie dość, że w przeciwieństwie do zawodników Jastrzębskiego Węgla, w ostatnich tygodniach znacznie poprawiła swoją grę w porównaniu do pierwszych ligowych kolejek, to przede wszystkim nie miała takich problemów zdrowotnych, jak gospodarze. Ci w starciu z Zaksą musieli sobie radzić bez trzech podstawowych zawodników: dwóch środkowych - Jurija Gladyra i Łukasza Wiśniewskiego - oraz bez swojego kapitana, Benjamina Toniuttiego.