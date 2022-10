Jastrzębski Węgiel pod ziemią. Zobaczcie film i zdjęcia z wyprawy siatkarzy na poziom 950

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest sponsorem strategicznym Jastrzębskiego Węgla od 2005 roku. Związani w ten sposób z górnictwem Pomarańczowi - przed meczem z Aluronem Wartą Zawiercie - zjechali na poziom 950 metrów w kopalni Ruch Borynia.

- Po pobraniu lamp oraz aparatów ucieczkowych, zawodnicy i szkoleniowcy zjechali szybem na poziom 838 metrów. Stamtąd koleją podziemną udali się w rejon partii „F” kopalni, by dalej zejść pochylnią na poziom 950 metrów, bezpośrednio do oddziału robót przygotowawczych. Tam siatkarze zapoznali się z procesem drążenia wyrobiska, a potem dotarli do ściany wydobywczej. Na powierzchnię powrócili po kilku godzinach - relacjonowali organizatorzy wydarzenia.

Z rodziny górniczej pochodzi Rafał Szymura.

– Cieszę się, że miałem okazję zjechać na dół i zobaczyć, jak to wszystko funkcjonuje. Teraz doceniam, jak ciężka jest to praca i ile ludzie muszą w nią włożyć wyrzeczeń i serca. Nigdy nie wierzyłem ojcu, ani kuzynom, że jest na dole tak trudno, a rzeczywiście jest to kawał ciężkiej roboty – podkreślał pochodzący z Rybnika przyjmujący Jastrzębskiego Węgla. - Jesteśmy wdzięczni górnikom, bo tak naprawdę oni robią to dla nas. Gdyby nie wydobywali węgla, my nie mielibyśmy pracy. Z mojej strony mam więc ogromny szacunek dla ludzi, którzy pracują pod ziemią. Myślę, że taka „wycieczka” przydałaby się każdemu człowiekowi, żeby docenić jak ważna dla Śląska jest praca górników.