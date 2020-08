Jastrzębski Węgiel zagra w turnieju TAURON Giganci Siatkówki z najlepszymi drużynami PlusLigi. Wystąpi też Drużyna Gwiazd

Drużynę TAURONA reprezentować będą zawodnicy, którzy chociaż na co dzień pracują w obszarze dystrybucji, mają doświadczenie z różnych poziomów siatkarskich rozgrywek.

- Ten turniej to eksplozja pozytywnej energii. Będą zarówno emocje wynikające ze sportowej rywalizacji, jak i dobra energia płynąca ze wspierania potrzebujących. Mam nadzieję, że niezwykle emocjonujący będzie również mecz, w którym Drużyna Gwiazd zagra z pracownikami TAURONA - mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

Pracownicy TAURONA zdobywali już złote medale w Mistrzostwach Polski Energetyków w siatkówce halowej i plażowej. Choć są to pracownicy z różnych oddziałów i lokalizacji, to stanowią zgrany zespół, który łączy miłość do siatkówki i radość ze sportowej rywalizacji. W reprezentacji firmy grać będą zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Jedną z zawodniczek, która będzie miała okazję zmierzyć się z gwiazdami siatkówki, jest Ewa Groń, rzecznik prasowy TAURON Dystrybucja.

– Mam świadomość, że staniemy naprzeciw armat, ale postaramy się pokazać, że nasze umiejętności, wieloletnie zgranie i wola walki przechylą szalę zwycięstwa na naszą stronę. Na pewno nie będziemy odpuszczać. Liczymy na gorący doping publiczności – mówi Ewa Groń.

Giganci Siatkówki to charytatywny turniej, który odbędzie się po raz 11. W Kępnie rozegrany zostanie już po raz trzeci. Bilety można kupić na stronie www.pk.kepno.pl oraz w dniu wydarzenia w kasie QARIUM Kępno. Komu nie uda się kupić biletów, będzie mógł oglądać transmisję na kanale Polsat Sport. (źródło: materiały prasowe).