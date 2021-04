Jaworzno na modernizacje szkół i przedszkoli wyda w 2021 roku aż 7,7 mln zł. Miasto dostało także pieniądze z Funduszu Inwestycji Lokalnych

Przekazane podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej środki w kwocie 1,7 mln zł posłużą m.in. na dostosowanie budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 4 do wymagań przeciwpożarowych, a także wymianę instalacji elektrycznej i malowanie pomieszczeń w Przedszkolu Miejskim nr 17 oraz dostosowanie pomieszczeń na sale komputerowe w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2.

- Co roku gmina przeznacza środki, by polepszać infrastrukturę placówek oświatowych. Ten rok jest rekordowy pod tym względem, gdyż z budżetu miasta na poprawę warunków kształcenia przeznaczymy aż 5 mln zł - mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. - Dodatkowo w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pozyskaliśmy aż 2,7 mln zł na modernizację jaworznickich placówek oświatowych.

- Środki przekazane do budżetu na ostatniej sesji - ubolewam, że nie jednogłośnie - umożliwią dostosowanie istniejących pomieszczeń na nowoczesną salę komputerową w Zespole Szkół Ogólnokształcących, remont izolacji pionowej części ścian fundamentowych w Przedszkolu Miejskim nr 5, likwidację zsypu podziemnego węgla w Szkole Podstawowej nr 6 i 13, remont centrali nawiewno-wywiewnej pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4, jak również remont dachu 1-go segmentu Centrum Kształcenia Zawodowego - wyjaśnia Tomasz Jewuła, pełnomocnik ds. oświaty i gospodarowania nieruchomościami.

Jaworzno otrzymało także 2,7 mln zł w ramach drugiej edycji Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze także zostaną przeznaczone na modernizacje placówek oświatowych. Wykonane zostaną roboty budowlane m.in. w sześciu budynkach szkół, przedszkoli oraz ich otoczeniu. Są to Szkoła Podstawowa nr 7, 14, 15 i 22, a także Przedszkole Miejskie nr 4 i 15.

Pozostałe pieniądze, czyli ok. 2 mln zł, mają zostać przeznaczone na bieżące usuwanie usterek i awarii oraz drobne remonty we wszystkich placówkach oświatowych na terenie Jaworzna, które są obsługiwane przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Jaworznie.

Główny zakres remontów planowanych do realizacji w tym roku na terenach i wewnątrz poszczególnych placówek jest różny, obejmuje m. in.: w przypadku SP 4 wykonanie drogi i dostosowanie budynku do przepisów ppoż., dostosowanie warunków lokalowych oddziałów przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, remonty kuchni w SP 15 i 22 oraz PM 1, 10 i 15, termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2, remont posadzek i wymianę kotłów w Szkole Podstawowej Nr 8. Jak podkreśla Urząd Miejski w Jaworznie, w tych budynkach szkolnych, w których występują oddziały przedszkolne nastąpi zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkoły właśnie na potrzeby przedszkolaków i nauczycieli.