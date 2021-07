Jaworzno. Wszedł do mieszkania i zabił znajomego. Zwłoki leżały dwa dni w mieszkaniu

Do zdarzenia doszło w nocy z 8 na 9 maja 2021 roku w jednym z mieszkań na terenie Jaworzna. Jak ustalili śledczy, 32-letni mężczyzna wdarł się do wynajmowanego przez znajomego mieszkania i wszczął awanturę. Następnie zaczął go bić i kopać.

Po awanturze uciekł z mieszkania. Starszy mężczyzna w wyniku odniesionych obrażeń zmarł, a jego ciało znalazł dopiero po dwóch dniach jego kolega, który przyszedł w odwiedziny.