Jazz w Ruinach – kolejna edycja festiwalu w Gliwicach. Gratka dla fanów jazzu i muzyki improwizowanej Paweł Kurczonek

Prawdziwa gratka dla wielbicieli współczesnego jazzu i muzyki improwizowanej zbliża się wielkimi krokami. W następny piątek, 19 sierpnia, w Gliwicach wystartuje kolejna edycja festiwalu Jazz w Ruinach. Miłośnicy najnowszych brzmień i trendów w jazzie otrzymają aż osiem bezpłatnych koncertów. To wyjątkowa okazja, by sprawdzić, co nowego wydarzyło się w muzyce, która z powodzeniem rozwija się od ponad stu lat.