Drewno opałowe w Śląskiem. Ceny w sezonie 2022. Chrust i samowyrób - jakie warunki trzeba spełnić? Ile kosztują surowce

W nadleśnictwach drewna w tym roku nie zabraknie

Powszechne opinie na temat tego, że ceny drewna opałowego w tym roku znacznie wzrosły nie dotyczą Lasów Państwowych, gdzie po jego odbiór mogą zgłaszać się jedynie osoby fizyczne, które chcą zakupić drewno na własny, domowy użytek. Lasy Państwowe nie sprzedają drewna opałowego firmom, które zarabiają dodatkowo na prowadzonym przez siebie handlu.

Wysokie ceny drewna dotyczą więc właśnie tego, jakie zamawia się u prywatnych dostawców, którzy kupują je w niepaństwowych lasach i następnie sprzedają po znacznie zawyżonych cenach rynkowych. Wraz z powszechną opinią, że drewno opałowe w tym roku jest droższe, panuje przekonanie, iż będzie go brakować albo trzeba bardzo długo czekać na swoją dostawę. Tak, jak w przypadku cen, kwestia ta dotyczy firm, zarabiających na sprzedaży drewna i kupujących go w jednych i tych samych lasach i to przecież nie jeden raz w sezonie. Przy tak intensywnym wydobywaniu drewna z prywatnych lasów, tam faktycznie może go zabraknąć lub firmy nie nadążają z realizacją wycinki drzew.