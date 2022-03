Jerzy Kukuczka, światowej sławy śląski himalaista i patron Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, skończyłby dzisiaj 74 lata. W rocznicę jego urodzin przedstawiciele społeczności akademickiej symbolicznie zapalili znicz przed pomnikiem zdobywcy Korony Himalajów i Karakorum.

24 marca 2022 roku swoje siedemdziesiąte czwarte urodziny obchodziłby patron Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, Jerzy Kukuczka. Urodzony w Katowicach człowiek gór, dla którego Tatry, Alpy i Himalaje były niemal całym światem, a zdobywanie szczytów wielką pasją, uważany jest za jedną z najważniejszych postaci w historii światowego himalaizmu. Warto przypomnieć, że jako drugi człowiek na Ziemi zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, osiągając wysokości na ponad ośmiu tysiącach metrów nad poziomem morza. Zakochany w górach, pozostał tam już na zawsze. Zginął tragicznie w 1989 roku podczas próby zdobycia południowej ściany Lhotse, nieosiągalnej wówczas dla żadnego wspinacza.

Góry były dla niego niemal całym światem

Jerzy Kukuczka urodził się w Katowicach 24 marca 1948 roku i, choć związany był z tym miastem przez całe swoje życie, to sporo czasu spędzał jednak w podbeskidzkiej Istebnej, skąd pochodzili jego rodzice. Poza tym, kiedy tylko mógł, wędrował najpierw po Tatrach, Alpach, aż w końcu przyszedł czas na wspinaczki ku himalajskim szczytom. To właśnie ta górska przestrzeń stała się jego światem, a odkrywanie nowych jej elementów i doświadczanie majestatu gór – prawdziwą pasją oraz życiem. Najbardziej wyróżniającą cechą dokonań Jerzego Kukuczki było nowatorskie i pionierskie podejście do himalaizmu. Warto też przypomnieć, że podczas wędrówek ku himalajskim szczytom, towarzyszyło mu wiele znanych i cenionych w środowisku ludzi gór postaci, jak na przykład: Krzysztof Wielicki, Wojciech Kurtyka, Andrzej Zyga Heinrich, Artur Hajzer, Andrzej Czok, Tadeusz Piotrowski czy Carlos Carsolio.

W ciągu ośmiu lat Jerzy Kukuczka zdobył Koronę Himalajów

Światowej sławy himalaista z Katowic zdobył między innymi czternaście ośmiotysięczników, a wyprawy te zrealizował w większości nowymi drogami oraz innymi sposobami, bez wspomagania tlenem lub w zimie. Jak sam powiedział o sobie: „Samo gonienie po wielkich górach drogami normalnymi tylko po to, żeby je «zaliczyć », nie bawi mnie. Fascynuje mnie natomiast pomysł czternastu nowych dróg na czternaście ośmiotysięczników. Realizuję go zapamiętale. Nową drogą albo zimą, kiedy jeszcze nikt tam o tej porze roku nie był. To jest stawka warta świeczki. Naprawdę wielka gra”.

W ciągu ośmiu lat Jerzy Kukuczka zdobył Koronę Himalajów – w tym dwa szczyty jednej zimy, a sześć innych w niespełna dwa lata. Na dziesięć z pośród czternastu górskich wierzchołków o wysokości ponad ośmiu metrów nad poziomem morza, stanowiących Koronę Himalajów Jerzy Kukuczka wszedł nowymi szlakami. Cztery ze szczytów zdobył jako pierwszy zimą, trzynaście bez tlenu, a siedem w stylu alpejskim. Na jeden zaś wspiął się samotnie. Ponadto, wszystkie szczyty zdobył w czasie o połowę krótszym niż jego poprzednik – Reinhold Messner.

Patron z wielkim hartem ducha