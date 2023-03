Jerzy Stuhr usłyszał wyrok. Ogromna grzywna za jazdę po pijaku i potrącenie motocyklisty. Aktor komentuje

Jerzy Stuhr z wyrokiem. Musi zapłacić niemało pieniędzy

"Piłeś, nie jedź" - to hasło, o którym powinni pamiętać wszyscy. Każdego dnia dochodzi do wielu wypadków samochodowych, których sprawcami bardzo często są osoby pod wpływem alkoholu. Od poniedziałku…

W środę 1 marca sąd wydał wyrok w sprawie Jerzego Stuhra, uznając go za winnego. Aktor (mając do tego prawo) nie pojawił się w budynku sądu, w przeciwieństwie do poszkodowanego motocyklisty. Jak duże pieniądze musi zapłacić za swój czyn 76-letnia gwiazda polskiego kina? Suma opiewa na 200 stawek dziennych (wartość jednej to 60 zł).

To jednak nie wszystko. Stuhr ma trwający trzy lata zakaz prowadzenia pojazdów i obowiązek wpłacenia dodatkowych 6 tys. na fundusz postpenitencjarny.