Joanna Wnuk-Nazarowa Honorową Obywatelką Katowic. "Przyjechałam tutaj dla wspaniałej orkiestry" OPRAC.: Katarzyna Kapusta-Gruchlik

Wieloletnia dyrektorka Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Joanna Wnuk - Nazarowa - została honorową obywatelką Katowic. Tytuł odebrała w środę 8 września podczas uroczystej sesji Rady Miasta. - Jestem do takich zaszczytów nieprzyzwyczajona, takie resortowe, jak Gloria Artis są zrozumiałe — jak się ma 72 lata i jakiś dorobek to ktoś to honoruje, natomiast być honorowym obywatelem miasta, z którego się nie pochodzi i nie przeżyło się w nim połowy życia, to jest niezwykłe wyróżnienie — mówiła w trakcie uroczystej sesji Joanna Wnuk-Nazarowa.