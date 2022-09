Kamil Semeniuk: Jeśli w finale MŚ zagramy swoją siatkówkę to przy tych kibicach nie ma na nas bata Jacek Sroka

Kamil Semeniuk zagrał w półfinale MŚ świetne spotkanie Zobacz kolejne zdjęcia. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE fot. sylwia dabrowa / polska press Zobacz galerię (10 zdjęć)

Kameil Semeniuk był wyróżniającym się zawodnikiem meczu z Brazylią. Nasz przyjmujący zdobył w Spodku 23 pkt walnie przyczyniając się do awansu reprezentacji Polski do niedzielnego finału. - Jeśli w finale MŚ zagramy swoją siatkówkę to przy tych kibicach nie ma na nas bata - stwierdził Semeniuk.