Kamil Semeniuk w MŚ siatkarzy bombarduje rywali asami i szykuje się do obrony pracy magisterskiej

Po meczu z Bułgarią trwa nadal euforia po pierwszym zwycięstwie w MŚ czy też odliczanie, że do zakończenia turnieju w strefie medalowej zostało jeszcze sześć spotkań?

Emocje po tym pierwszym meczu pewnie jeszcze w naszych głowach gdzieś siedzą. Najważniejsze, że po spotkaniu otwierającym MŚ mamy miłe wspomnienia, ale skupiamy się już na kolejnym pojedynku z reprezentacją Meksyku, które też chcemy wygrać.

Kibice w Spodku wspierali was w piątek wieczorem jak mogli.

Jeżeli wychodzi się na boisko i słucha hymnu odśpiewanego a cappella przed spotkaniem przez rzesze kibiców to naprawdę później człowiek chce dać z siebie nie 100, ale 200 procent na boisku. Nasza chęć do zdominowania rywala była widoczna od pierwszej piłki. Po wysoko wygranym pierwszym secie były później ciut słabsze momenty, gdy mecz mógł wymknąć nam się z rąk, ale na tyle potrafiliśmy się skoncentrować, żeby to spotkanie mieć cały czas pod kontrolą. Na mecze przed naszą polską najlepszą na świecie publicznością nikogo nie trzeba motywować.