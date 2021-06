Kąpielisko Bugla w Katowicach jest pełne gości. Wesoła zabawa na basenie, w jacuzzi i na zjeżdżalniach to letni wypoczynek na Bugli

Bugla to najpopularniejsze kąpielisko w Katowicach. W niedzielę 27 czerwca, czyli dzień po otwarciu obiektu, na basenie było sporo osób. Niektórzy pływali w basenie, inni korzystali z jacuzzi i opalali się na ręcznikach i karimatach rozłożonych na trawie. Dzieci radośnie bawiły się w brodziku. Sami zobaczcie!

Na terenie kąpieliska jest też mini siłownia, boisko do piłki nożnej plażowej, boisko do siatkówki plażowej, boiska "Orlik" do piłki nożnej, koszykówki, a także punkt gastronomiczny.