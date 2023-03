"Kapitan Ameryka. Amerykańscy Marzyciele". Bucky Barnes walczy o przetrwanie w rosyjskim gułagu RECENZJA

W ramach serii Marvel Classic, wydawnictwo Egmont wydaje w Polsce tomy opowiadające o losach najważniejszych superbohaterów z uniwersum Marvela. "Amerykańscy marzyciele" to ósmy album o Kapitanie Ameryce. Cała seria to mroczny thriller szpiegowski ze scenariuszem Eda Brubakera – laureata Nagrody Eisnera i twórcy serii „Daredevil: Nieustraszony!”, „Gotham Central” czy „Nieśmiertelny Iron Fist”.

"Amerykańscy marzyciele" składają się z trzech części. Bohaterem pierwszej z nich jest Bucky Barnes. Po tym, jak został wplątany w międzynarodową sieć intryg, Bucky walczy o życie w rosyjskim gułagu. Steve Rogers ściga się z czasem, by uratować przyjaciela, ale czy zdoła przekonać do swoich racji świat, w którym – jak się zdaje – nie ma już miejsca dla Kapitana Ameryki?

Ta część to najlepszy fragment tego albumu. Świetnie narysowany z kadrami delikatnie nasyconymi kolorami, a do tego ciekawy scenariuszowo. Czyta się go z najwyższą przyjemnością. Sam pomysł osadzenia Zimowego Żołnierza w rosyjskim łagrze, gdzie o przetrwanie musi walczyć zarówno ze służbami, jak i współwięźniami, wydaje się mało odkrywczy. Ed Brubaker kreśli wciągającą, więzienną historię. To bardzo dobre zeszyty.