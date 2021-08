Katowice. Czy w Spodku padnie rekord Guinnessa? Zagrają na instrumentach zrobionych z butli gazowych

– Przed nami wyjątkowe wydarzenie, które z całą pewnością zapisze się na kartach historii. Cieszymy się, że artysta Piotr Jaszczur Śnieguła na miejsce swojego rekordu wybrał właśnie Spodek. Zapraszamy wszystkich do śledzenie wydarzenia w online, a dla osób które chciałyby wesprzeć artystę osobiście przewidujemy możliwość zgłoszenia się do udziału jeszcze do końca tygodnia – mówi Marcin Stolarz, prezes firmy PTWP Event Center, operatora Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach.