Katowice. Dworcowa zmienia się w deptak. Budują fontannę. Prace są zaawansowane w ponad 70 proc.

Aktualnie prace związane z układaniem granitowych płyt przeniosły się na wysokość budynku Dworcowa 8 – to największa część kompleksu Starego Dworca. Poza tym wykonywane są prace związane z fugowaniem nawierzchni granitowych oraz montaż odwodnienia szczelinowego. To nie koniec.

Dworcowa w Katowicach ma być gotowa pod koniec czerwca tego roku

Jak wynika z informacji przygotowanych na komisję termin ukończenia prac na deptaku to 30 czerwca tego roku. Remont obejmuje odcinek ulicy od św. Jana do Mariackiej, czyli wzdłuż Starego Dworca. Wykonawcą jest firma Silesia Invest z Gliwic, a projekt to dzieło pracowni AIR Jurkowscy Architekci, tej samej która projektowała Mariacką. Koszt przebudowy to 17 mln zł.

W efekcie inwestycji ulica zostanie zamknięta dla ruchu. Wymieniona zostanie nawierzchnia, pojawią się ławki, nowe oświetlenie, a także 54 drzewa, w tym buk czerwony, 28 miłorzębów tremonia, 20 brzóz Maksymowicza oraz 14 grabów zwykłych. Poza tym na deptaku będą też trawniki, trawy ozdobne i pnącza. W planach jest jeszcze fontanna i niewielki parking – dla 30 samochodów – od strony św. Jana.