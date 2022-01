Katowice. Gra miejska zamiast Orszaku Trzech Króli. Uczestnicy przejdą 2 km głównymi ulicami miasta. Powinni zabrać ze sobą smartphona

Nie będzie tradycyjnego Orszaku Trzech Króli

W ubiegłym roku, z powodu pandemii koronawirusa, tradycyjne orszaki zostały odwołane. Zamiast tego w parafiach organizowano spacery orszakowe. Wierni nagrywali też filmiki ze wspólnego kolędowania i zamieszczali je w mediach społecznościowych, do czego zachęcała archidiecezja katowicka. Osoby, które wzięły udział w zabawie nazywanej jako "challenge kolędowy", miały za zadanie oznaczenie kolejnych osób, które były nominowane do podjęcia "wyzwania".

W tym roku Orszak Trzech Króli również nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Koncepcja jest jednak inna niż rok temu.

- Pewnie się domyślacie, nie możemy w tym roku spotkać się, by wspólnie wziąć udział w Orszaku Trzech Króli i największych jasełkach na świecie. Nie chcemy jednak, by nic tego dnia nie działo się w Katowicach. Dlatego zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w grze miejskiej: Droga do Betlejem - piszą organizatorzy.