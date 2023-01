Katowice. Groźna kolizja samochodu osobowego z ciężarówką na DK86 w kierunku Tychów. Na miejscu interweniuje straż pożarna, korek na 6 km Marcin Śliwa

W czwartek 19 stycznia około godziny 15.30 na DK86 w Katowicach na wysokości restauracji Burger King w kierunku na Tychy doszło do zderzenia pojazdu ciężarowego z samochodem osobowym. Na miejscu interweniuje straż pożarna. Ruch odbywa się jednym pasem drogi, co powoduje spore utrudnienia - około 6 km korek sięga obecnie do salonu Mercedesa w Sosnowcu.