Katowice. Kopalnia Wieczorek to wyjątkowy zabytek techniki, który dzięki rewitalizacji zyska nowe życie. Zrobiliśmy jej ZDJĘCIA "przed" Mateusz Zarembowicz Marcin Śliwa

Kopalnia Wieczorek liczy sobie 150 lat - to najstarszy tego typu obiekt w Katowicach. Już kiedy powstała - a z nią podziwiane do dziś osiedla górnicze Giszowiec i Nikiszowiec - stanowiła pionierskie przedsięwzięcie. Niedługo powróci do dawnej świetności: plan zakłada stworzenie tu tzw. Dzielnicy Nowych Technologii. Będzie tam duży park, a w części podziemnej - nowoczesne centrum technologiczno-gamingowe. Co ciekawe, na powierzchni układ historycznych budynków pozostanie niezmieniony. Udało nam się wejść do środka i sfotografować kopalnię przed rozpoczęciem prac. ZOBACZCIE ZDJĘCIA.