Katowice, Kraków: "Śnieg" i "On wrócił" Teatru Śląskiego na XIV Międzynarodowym Festiwalu Boska Komedia

XIV Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia

W programie głównym, wśród 30 spektakli z całej Polski, zostanie pokazany „Śnieg” w reżyserii Bartosza Szydłowskiego, którego Teatr Śląski jest koproducentem. Pokazy odbędą się 9 i 10 grudnia.

Natomiast w formie online będzie można zobaczyć spektakl "On wrócił" w reż. Roberta Talarczyka z brawurową rolą Artura Święsa. Pokaz spektaklu planowany jest na 5 grudnia. Po spektaklu odbędzie się rozmowa z Arturem Święsem, którą poprowadzi Tomasz Domagała.

„Śnieg” w reżyserii Bartosza Szydłowskiego jest pierwszą polską adaptacją powieści noblisty Orhana Pamuka. Bartosz Szydłowski czyta wielką powieść Pamuka poprzez nabrzmiewające we współczesnym świecie fundamentalizmy, ideowe wojny prowadzące wprost do rozlewu krwi, wreszcie opresyjny porządek religijny zmierzający do wykluczania i eliminacji niechcących się przystosować. Poeta Ka po kilkunastu latach pobytu na Zachodzie wraca do rodzinnego miasteczka Kars. Oficjalnym powodem przyjazdu jest pogrzeb matki.