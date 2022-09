Katowice: kultowe domy towarowe PRL w środku: Zenit, Skarbek, Ślązak. Zobaczcie archiwalne zdjęcia Dziennika Zachodniego z lat 70.

Tak robliśmy zakupy w Katowicach w latach 70.

PRL-owskie domy towarowe niczym współczesne galerie handlowe

Domy towarowe w PRL-u - podobne, kanciaste, architektonicznie podobne? Nie wszystkie

Budowle, które w epoce PRL-u pełniły funkcje handlowe były budynkami wielkopowierzchniowymi, które wyróżniały się niezwykle różnorodnym jak na tamte czasy asortymentem. Ogólnie, w sklepach można było zobaczyć głównie puste półki, a gdy tylko pojawił się nowy towar nikt nie tracił czasu na dowiadywanie się, co tym razem dostarczono, ale zajmował miejsce w kolejce, by skorzystać z okazji do nabycia czegoś, co może się przydać. Takie sytuacje nie omijały domów