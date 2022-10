Katowice. Miejskie nieruchomości czekają na artystów. Trwa XVI edycja "Lokalu na kulturę"

Lokale znajdujące się przy ul. Kochanowskiego 11 i ul. Kościuszki 35 są niewielkie, mają ok. 34m2, zaś przy ul. 3 Maja 31 dostępna jest przestrzeń o powierzchni ponad 81 m2 z dużą piwnicą liczącą ok. 33m2. Wszystkie proponowane lokale usytuowane są na parterach od frontu kamienic, w których się znajdują.

Stawki czynszu dla proponowanych w konkursie lokali to 6,96 zł za m2 w przypadku ul. Kościuszki 35 i 6,71 za m2 za lokal przy ul 3 Maja. Natomiast czynsz w przypadku przestrzeni przy ul. Kochanowskiego 11 wyniesie 4,03 zł za m2. Przyszli najemcy mają zagwarantowane, że kwoty te nie ulegną zmianie w ciągu 5 lat od podpisania umowy najmu.

Nabór do tegorocznej edycji konkursu potrwa do 26 października. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. informację o rodzaju i zakresie planowanej do uruchomienia działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej wraz ze wstępnym harmonogramem działań oraz wstępną koncepcję zagospodarowania lokalu z zakresem planowanych prac remontowo-adaptacyjnych i wskazaniem terminu ich realizacji.