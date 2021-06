Katowice najbardziej "zielonym miastem" w Polsce. Nie chodzi o parki, lasy i zieleńce, a więc o co?

Najsłabiej poradziły sobie pod względem „lokalnej społeczności”, gdzie oceniano m.in. zużycie prądu i wody na jednego mieszkańca, liczbę odpadów, poziom segregacji czy zaangażowanie w rozwój terenów zielonych. - Aspekt ten zmierzyliśmy, analizując odsetek inicjatyw zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego, które były związane z rozbudową tzw. zielonej infrastruktury (parków, zieleńców) - wyjaśniają organizatorzy. Tutaj miasto zajęło dopiero 56 spośród 66 miejsc.

Co warto podkreślić, najlepszy w rankingu „Europolis” Lublin uzyskał jedynie 57,4 pkt. na 100 możliwych. To oznacza, że w dążeniu do „zielonych miast” mamy jeszcze bardzo dużo do zrobienia.