Katowice. Niezwykły pokaz mody amazonek na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM. Pięknem w raka ZOBACZCIE FILM

- Brakuje wiedzy, dostępu do nowoczesnych rozwiązań w zakresie wsparcia w chorobie onkologicznej. Normalności między jedną chemią i drugą. Dziś rak to choroba przewlekła, musimy odczarować myślenie o nim, jak o chorobie kojarzonej wyłącznie ze śmiercią, utratą kobiecości - mówi Maja Surowicz-Biłyj, prezeska fundacji "Rakiety".

- Być piękną, to nie znaczy być pięknie wymalowaną. Oczywiście, makijaż zmienia wygląd człowieka. Przy naszej chorobie, to piękno, to jest to, że chce się żyć, walczyć - mówi pani Maria Zawada.