Katowice. Od 1 lipca wzrośnie opłata śmieciowa. To kolejna podwyżka planowana w Katowicach. Drożej będzie też za wodę i mieszkania komunalne

Dla katowiczan to raczej marna pociecha, bo to niejedyna podwyżka, która dotknie ich w tym roku. Niemal pewne jest, że wyższe będą również opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków, nie wiadomo jednak o ile, bo Katowickie Wodociągi wciąż nie wydały w sprawie oficjalnego komunikatu.

Nowa stawka bazowa, uwzględniana przy wyliczeniu stawki ostatecznej, została podwyższona do 3 zł za metr kwadratowy.

- Do tej pory obowiązywały dwie stawki, uzależnione m.in. od rozmiaru lokalu, jego położenia, ogólnego stanu budynku, dostępności do windy, etc. Teraz zaproponowano jedną, uśrednioną stawkę dla całego zasobu lokalowego w mieście. Jej wysokość została obliczona na bazie średniej z obecnych stawek i zaokrąglona do pełnej kwoty Stawka ta jest wyjściową przy wyliczeniu stawki ostatecznej za m2 lokalu mieszkalnego, uwzględniającej wskazane w załączniku do zarządzenia czynniki jej różnicowania - tłumaczą katowiccy urzędnicy.

Jak wynika z przedstawionej przez katowicki magistrat symulacji, podwyżka czynszu w zależności od powierzchni mieszkania, ale też zwyżek i zniżek, dla poszczególnych lokali wyniesie od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu złotych.