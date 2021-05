Katowice. Ogródki gastronomiczne znów otwarte. Na Mariackiej luzowanie obostrzeń świętowano już od północy!

Po kilku miesiącach zamrożenia branży, przedsiębiorcy nie kryli radości z możliwości wznowienia działalności.

Nawet jeśli przez pierwsze dwa tygodnie będzie to możliwe jedynie na zewnątrz lokalu, w ogródkach gastronomicznych (kolejny etap luzowania obostrzeń w branży gastronomicznej, czyli możliwość konsumpcji w środku zaplanowane jest na 28 maja).

- Wszyscy są głodni wyjścia do innych ludzi, do normalnego życia - mówił nam Mateusz z klubu Do Sopotu, który zaplanował otwarcie minutę po północy 15 maja.