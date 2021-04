Katowice: Powstaje osiedle Słoneczne Tarasy. To dwa 10-piętrowe bloki na Koszutce przy Słonecznej. Koniec budowy: 2022 rok

Słoneczne tarasy to dwa 10-piętrowe bloki, które wyrosły tuż za kameralnymi, niskimi budynkami z lat 50. na Koszutce. I to jak szybko wyrosły! Budowa rozpoczęła się jesienią 2020 roku. W kwietniu 2021 budynki są już wysokie.

Planowane oddanie do użytkowania dwóch bloków to drugi kwartał 2022. Mieszkania są już w sprzedaży, część - zarezerwowana. To zresztą pierwsza inwestycja Mota-Engil w Katowicach. To część portugalskiej grupy, obecnej na światowych rynkach od ponad 70 lat. Działają na terenie Polski, Czech, Słowacji, Węgier oraz Rumunii. - Specjalizujemy się w budownictwie mieszkaniowym, ale mamy na swoim koncie również realizacje z zakresu budownictwa hotelowego - piszą o sobie przedstawiciele dewelopera. Prócz Katowic, w Polsce budują w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie.