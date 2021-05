Katowice. Restauratorzy już szykują ogródki gastronomiczne. Ruszają od 15 maja. Kafej ma już ogródek, na Mariackiej budują

- To jest też zmiana względem poprzedniego roku, zwiększyliśmy bardzo powierzchnię dachu, byśmy nie musieli uzależniać wszystkiego od pogody. Ogródek projektowaliśmy prawie trzy miesiące temu, później była kwestia konstrukcji stalowej, która musiała być wykonana. To wszystko trwało, ale dzięki temu jesteśmy przygotowani, by pracować na sto procent, nawet jak będzie padał deszcz - dodaje.

- Liczba miejsc na ogródku musi być dostosowana do przepustowości baru i kuchni. Nie możemy w nieskończoność powiększać liczby miejsc, bo później będzie ryzyko, że oczekiwanie na wydanie posiłku będzie trwało godzinę czy więcej, co jest niedopuszczalne. My zakładamy od 15 do 30 minut w szczycie jako rozsądny czas. Jeśli przekraczamy go, jest to sygnał, że trzeba coś zmienić w systemie. Bo niestety w dzisiejszych czasach nikt nie chce czekać na potrawę tak długo, a z drugiej strony my pracujemy na świeżych produktach i każdą porcję przygotowujemy osobno - podkreśla.