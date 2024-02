W biurowcu w Będzinie powstają tanie mieszkania. Spółka chce sprzedać więcej lokali, ale pojawił się problem. Uda się go rozwiązać?

Biurowiec dawnego Mostostalu zamienia się w budynek mieszkalny

Duży budynek przy ul. Kościuszki w Będzinie to dawna siedziba Mostostalu. Potem trafił w 2003 roku do spółki Probyt, która zajmowała się między innymi dostarczaniem specjalistycznego sprzętu do kopalni. Wraz z systematyczną likwidacją przemysłu wydobywczego w Zagłębiu przedsiębiorstwo zmieniało także charakter swojej działalności. Nie była też potrzebna aż tak duża powierzchnia biurowa.

Okazało się więc, że dobrym pomysłem będzie sprzedaż poszczególnych pomieszczeń z przeznaczeniem na mieszkania. Było to o tyle proste, że cały budynek powstał na początku właśnie z przeznaczeniem na lokale mieszkalne, a dopiero potem został przekształcony w typowy biurowiec.

Zgoda władz miejskich Będzina oraz Starostwa Powiatowego w Będzinie na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na mieszkalne pojawiła się w 2011 roku. Wówczas dotyczyła jednak tylko 50 procent powierzchni całego budynku.