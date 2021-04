Katowice. Ruszył nabór wniosków do Zielonego Budżetu. Katowiczanie zdecydują, na co wydać 3 mln zł

Zielony Budżet Katowic działa na podobnej zasadzie co budżet obywatelski z tą różnicą, że w tym przypadku chodzi o tzw. zielone inwestycje. Nabór projektów rozpoczął się 26 kwietnia i potrwa do 27 maja. W tym roku mieszkańcy zdecydują, na co wydać 3 mln zł.

W pierwszej edycji Zielonego Budżetu w ubiegłym roku mieszkańcy zgłosili 128 wniosków, a do realizacji wybrano 54 o wartości 2 mln zł. Wśród nich m.in. zazielenienie 22 przystanków, urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką, ogród deszczowy w Brynowie, nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w kilku dzielnicach oraz zakup i montaż budek lęgowych dla ptaków miejskich.

Dodajmy, że aby zgłosić pomysł do ZB należy wypełnić formularz i przesłać go pocztą, albo drogą elektroniczną do Urzędu Miasta ( Wydział Komunikacji Społecznej Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice). Nie potrzeba oświadczeń, ani list poparcia. Ogłoszenie wybranych do realizacji projektów ma nastąpić do 9 września.