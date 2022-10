Katowice. Salon Ferrari w 2021 roku był najlepszy na świecie! Nagroda? Silnik V12 z Purosangue! Marcin Śliwa

Salon Ferrari Katowice został uznany za najlepszy salon na świecie w 2021 roku w trakcie corocznego spotkania dealerów marki we włoskiej Modenie. Ferrari Polska Zobacz galerię (5 zdjęć)

W czwartek 27 października, na corocznym spotkaniu dealerów Ferrari we włoskiej Modenie, katowicki salon otrzymał tytuł najlepszego salonu marki na świecie za rok 2021. To najbardziej prestiżowe wyróżnienie możliwe do uzyskania w strukturach w włoskiego giganta. W nagrodę do Katowic trafił silnik V12 pochodzący z modelu Purosangue.