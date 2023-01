Katowice. Wystawa Lego Star Wars w Silesia City Center to atrakcja galerii na ferie... nie tylko dla najmłodszych Marcin Śliwa

Przy wejściu głównym do katowickiej Silesia City Center stanęła wyjątkowa atrakcja na ferie. Do 29 stycznia można w tym miejscu zwiedzać wystawę Lego Star Wars, na którą składają się figury postaci z uniwersum Gwiezdnych Wojen wykonane z tysięcy klocków Lego. Gdy podczas oglądania obudzi się w kimś bakcyl konstruktora, może go zrealizować w strefach LEGO® DUPLO® oraz LEGO®Friends.