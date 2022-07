Katowice. Wystawa "Rok 1922 z perspektywy Katowic - Wykorzystana szansa?" Już 15 lipca oficjalne otwarcie wystawy Mateusz Zarembowicz

Muzeum Historii Katowic przygotowało wystawę niezwykłą, która prezentuje wszystkie aspekty powrotu Śląska do Rzeczypospolitej. Możemy tu zagłębić się w odległe czasy i poznać świat, w którym żyli nasi przodkowie. Wystawa będzie dostępna dla publiczności od 15 lipca do 27 listopada. Udało nam się zobaczyć ją jeszcze przed oficjalnym otwarciem i śmiało możemy powiedzieć, że to punkt obowiązkowy dla wszystkich mieszkańców i gości przybywających do Katowic.