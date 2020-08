Katowicka Karta Mieszkańca zacznie działać od 1 września. To tańsze bilety na baseny, koncerty, spektakle, ale też niższe opłaty za parkingi

Aktualnie w ramach KKM można skorzystać ze zniżek w kilkunastu miejscach. To m.n. tańsze o połowę bilety na miejskie pływalnie Brynów i Burowiec oraz na kąpieliska Rolna i Bugla, a także wejściówki do Muzeum Historii Katowic, Teatru Lalki i Aktora „Ateneum" czy Galeri Sztuki Współczesnej BWA. Z 50 proc. rabatem kupimy również wejściówki na imprezy organizowane przez Miasto Ogrodów, a z 20 proc. na wydarzenia, których miasto jest współorganizatorem.

System zniżek ma również zachęcić niezameldowanych do meldowania się w Katowicach.

- Karta ma faworyzować wszystkie te osoby, które mieszkają w Katowicach, tu są zameldowane i tu płacą podatki. Chodzi o to, aby mieszkańcy mogli korzystać ze wszystkich udogodnień, na które się składają finansowo, z odpowiednimi zniżkami – tłumaczy prezydent Katowic.

Wszystkie ulgi będą aktywne od 1 września. - Dajemy jednak vacatio legis dla basenów i jednostek miejskich, bo zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy zdążą wyrobić kartę. Dlatego przez okres dwóch tygodni obiekty te będą działały na tych samych zasadach co dotychczas, czyli zniżka na bilety będzie udzielna po oświadczeniu, że jest się mieszkańcem Katowic. Natomiast po tym czasie będziemy już bezwzględnie prosili o okazanie karty lub aplikacji na telefon – zapewnia Marcin Krupa.

Docelowo Katowicka Karta Mieszkańca będzie uprawniała również do tańszych opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania i w Strefie Kultury, w której opłaty za postój mają zostać wprowadzone jeszcze w tym roku. To w skrócie oznacza, że parkowanie w Katowicach będzie tańsze dla mieszkańców, a droższe dla przyjezdnych.

- Na parkingach, które nie są zaliczane do dróg publicznych te zniżki będą funkcjonowały i niebawem dokładnie przedstawimy miejsca, gdzie ta opłata będzie dla mieszkańców niższa. Co do dróg publicznych musimy szukać rozwiązania, bo temat jest bardzo skomplikowany, czekamy tu na twardą opinię naszych prawników. Natomiast w Strefie Kultury zniżki dla mieszkańców zaczną funkcjonować już w momencie wprowadzenia opłat na tym obszarze i zainstalowania tam odpowiednich urządzeń – zapowiada prezydent Krupa.