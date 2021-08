Katowicki zespół KOLORY zapowiada swój debiutancki album. W sieci pojawił się szalony klip do utworu pt. Poziomki

KOLORY to grupa muzyków pochodzących z serca Górnego Śląska, która od 2019 roku współpracuje z projektem My Name Is New. Chłopaki od początku dali się poznać jako reprezentanci indie rockowego grania. Zespół można było zobaczyć i usłyszeć na dużych

polskich festiwalach, takich jak np. Open'er Festival czy Przystanek Woodstock.

Już 8 września nakładem My Name Is New Label ukaże się pierwsza płyta formacji zatytułowana "Chcieliśmy tylko coś poczuć". Znajdą się na nich wydane w tym roku utwory, a także nieco starsze kompozycje jak np. "Jakoś nam to nie idzie", "Będzie Ci dobrze" oraz "Szorty".